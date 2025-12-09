Стало известно о личном желании Трампа вовлечь своего зятя в переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп лично пожелал вовлечь своего зятя Джареда Кушнера в переговоры по Украине. Об этом пишет газета пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, глава Белого дома инициировал это после публикаций об утечке переговоров помощника президента России Владимира Путина Юрия Ушакова с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

«Трамп намекнул Уиткоффу, что Кушнер может присоединиться к нему на встрече с Путиным. Один из источников сообщил, что сам Уиткофф лично просил Кушнера участвовать в переговорах», — говорится в публикации.

Газета пишет, что, несмотря на резкую критику плана, составленного по итогам российско-американских переговоров, европейские и украинские переговорщики восприняли участие Кушнера скорее положительно.

Европейские дипломаты в комментарии WP отметили, что Уиткофф и Кушнер играли разные роли в переговорном процессе. Первый сосредоточился на территориальных вопросах, призывая Киев к уступкам, в то время как второй проявлял «больше внимания к позиции Украины и быстрее воспринимал новую информацию».

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

