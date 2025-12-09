Реклама

01:21, 9 декабря 2025Мир

Стало известно о негативном отношении администрации США к визиту Зеленского в Лондон

Axios: США считают затягиванием переговоров визит Зеленского в Лондон
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Белый дом

Белый дом. Фото: Global Look Press

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в администрации США считают попыткой затянуть переговоры по мирному урегулированию. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Один украинский чиновник сообщил изданию, что администрация американского лидера Дональда Трампа пытается подтолкнуть Зеленского к быстрым действиям. В то же время европейские партнеры выступают за то, чтобы украинский президент проявлял осторожность и терпение.

Уточняется, что в Белом доме некоторые чиновники раздражены этим, и убеждены, что именно представители Европы являются главным препятствием для заключения мирной сделки.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выступил с мнением, что встречаясь с европейскими лидерами, Зеленский преследует лишь одну цель — сорвать мирный план США.

