Стало известно о негативном впечатлении зятя Трампа от Зеленского еще с 2019 года

WP: У зятя Трампа Кушнера негативные впечатления от Зеленского еще с 2019 года

У зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера остались негативные впечатления о президенте Украины Владимире Зеленском еще с 2019 года, пишет The Washington Post.

Как стало известно газете, впервые Кушнера представили Зеленскому на ужине в Брюсселе через несколько недель после избрания украинского лидера.

«Весь ужин был организован для того, чтобы свести Зеленского и Кушнера, но это не сработало», — сказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, у политика был низкий уровень английского и не хватало дипломатического опыта, поэтому он выглядел неспособным к светской беседе и практически не взаимодействовал с зятем Трампа.

«Через семь недель Трамп попросит Зеленского по телефону расследовать дела своего политического соперника Джо Байдена — и это стало основой первого импичмента Трампа», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

