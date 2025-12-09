Стало известно о взятии под контроль участка границы российского региона

Марочко: ВС России взяли под контроль 3 километра административной границы ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль 3 километра административной границы Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, российские военные в результате боевых действий продвинулись юго-западнее населенного пункта Керамзиновка и северо-западнее Нововодяного. Оба находятся в ЛНР.

«Это позволило выйти на административную границу ЛНР и взять под контроль ее трехкилометровый участок», — сообщил Марочко.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что батальоны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в котел в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Произошло это на богуславском направлении.