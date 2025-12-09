Стало известно об отказе Японии использовать активы России для кредита Украине

Politico: Япония отказалась дать замороженные активы России для кредита Киеву

Япония в ответ на предложение Евросоюза дала понять, что не может использовать российские активы примерно на 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине. Об этом написало издание европейское издание газеты Politico.

Об отказе Японии использовать активы России для кредита Украине сообщили два дипломата из Евросоюза, близкие к ходу переговоров. Один из них рассказал, что министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических трудностей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план, который включает в себя два варианта финансовой поддержки Украины. Это «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета Европейского союза.