Большинство иностранных наемников ВСУ покинули территорию Запорожской области

Большинство иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули территорию Запорожской области, находящуюся под контролем Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На запорожском направлении сейчас наемников особенно нет. Остались только латиноамериканцы и небольшие группы поляков. Остальные ушли после ухудшения общей обстановки», — заявил собеседник.

По его словам, именно эти группы первыми бросают в самое «пекло». Однако есть и иностранные группы ВСУ, например белорусский «полк имени Кастуся Калиновского» или спецподразделение «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), которые, по словам силового источника, украинское командование бережет.

Ранее в Харьковской области ликвидировали боевика подразделения «Кракен». Он был боевиком 1-го батальона 21-го отдельного полка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).