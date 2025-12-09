Реклама

Россия
08:00, 9 декабря 2025Россия

Ставшему инвалидом после СВО волонтеру отказали в выплатах в российском регионе

Е1.ru: На Урале отказали в выплатах ставшему инвалидом после СВО волонтеру
Майя Назарова

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Волонтеру Александру Русинову, ставшему инвалидом после возвращения со специальной военной операции (СВО), отказали в выплатах в Свердловской области. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, мужчина добровольно отправился на фронт в 2022 году. По словам супруги, там он попал под минометный обстрел и был завален бревнами от блиндажа.

Как утверждает женщина, в госпитале волонтера толком никто не обследовал из-за отсутствия ранений.

Ему первоначально поставили диагноз ОРЗ, а когда состояние стало хуже, при обследовании выявили гепатит и неврологическое заболевание спины. После выписки уральцу предоставили месячный отпуск для восстановления. Спустя 30 дней он вернулся на СВО и вскоре снова попал в госпиталь. После этого мужчину направили в Екатеринбург на военно-врачебную комиссию.

По состоянию здоровья его спустя время уволили с воинской службы.

В Свердловской области волонтеру отказывают в выплатах. Диагноз, из-за которого ему пришлось оставить службу, не входит в спецперечень увечий. Власти утверждают, что бойцу не положены единовременная выплата и страховка.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области мать через суд получила пенсионные накопления бойца спецоперации.

