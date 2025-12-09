Реклама

Трамп оценил IQ своей бывшей соратницы Грин

Трамп назвал свою бывшую соратницу Грин человеком с низким IQ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую соратницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин человеком с низким IQ. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Она была преданным человеком, пока я не перестал отвечать на ее звонки, потому что я слишком занят, чтобы отвечать на звонки. Ты не можешь звонить мне три раза в день», — рассказал американский лидер.

По его словам, это просто неуместно, поскольку ему звонят более 200 конгрессменов, 53 сенатора, представители 212 стран и семья.

Ранее Трамп потребовал от Грин извинений. Он заявил, что единственная причина, по которой она «стала плохой», заключается в том, что ее отшил президент Соединенных Штатов.

