18:15, 8 декабря 2025

Трамп потребовал извинений

Трамп: Конгрессвумен Грин должна извиниться за предательство
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Paul Morigi / Getty Images

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин должна извиниться за предательство. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Единственная причина, по которой Марджори «Предательница» Браун (Грин под давлением превращается в Браун!) (имеется в виду игра слов, так как фамилия «Грин» с английского дословно переводится как «зеленая», а «Браун» означает «коричневая» — прим. «Ленты.ру») стала плохой, заключается в том, что ее отшил президент Соединенных Штатов (и это, конечно, не первый раз, когда ее отшивали!)», — написал Трамп, также назвав Грин «низко-IQ предательницей».

Ранее американский лидер также назвал Грин предателем страны. «Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!» — подчеркнул тогда глава государства. По его словам, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево».

