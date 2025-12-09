Реклама

23:59, 8 декабря 2025

Трамп рассказал подробности продажи оружия НАТО

Трамп рассказал, что США продают НАТО оружие за полную стоимость
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вашингтон продает НАТО оружие за полную стоимость, при этом большая его часть в итоге передается Украине. Такими подробностями поделился президент США Дональд Трамп, его слова цитирует РИА Новости.

«Теперь мы продаем НАТО оборудование по полной цене, а НАТО забирает это оборудование и, вероятно, передает его Украине», — сказал американский лидер. При этом он допустил, что Североатлантический альянс может передавать оружие и другим странам, однако подчеркнул, что напрямую США больше не поставляют оружие Киеву.

Ранее Трамп заявил, что Штаты больше не тратят деньги на Украину, только время на достижение мира.

