18:43, 9 декабря 2025

Турист отправился на свадьбу друга в Индию, заблудился и не выжил

25-летний турист из Швеции упал с четвертого этажа в Индии и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom  

Турист из Швеции отправился на свадьбу друга в Индию и не выжил. Об этом сообщило издание Free Press Journal.

Инцидент произошел 7 декабря в районе Санпада в городе Нави-Мумбаи. 25-летний Аллде Эдвард Ян посетил свадебную церемонию в банкетном зале Imperial Banquet, где употребил спиртные напитки. В нетрезвом виде он отправился в свой отель Abott. Однако по пути Ян заблудился и зашел в другое здание. Он поднялся на четвертый этаж, понял ошибку и попытался спуститься через галерею, но поскользнулся и упал, получив серьезные травмы.

Местные жители срочно доставили его в городскую больницу, затем его перевезли в госпиталь Сиона. Во время лечения путешественник не выжил. На данный момент полиция расследует дело и выясняет все причины происшествия.

Ранее россиянка не выжила после падения камня на туристический автобус во Вьетнаме. Инцидент произошел в районе перевала Дай Нинь в провинции Ламдонг.

