15:41, 9 декабря 2025Путешествия

Россиянка не выжила после падения камня на туристический автобус во Вьетнаме

Россиянка не выжила из-за падения камня на автобус в районе перевала Дай Нинь
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Zhang Jianhua / Reuters

Россиянка не выжила и еще двое граждан РФ пострадали из-за падения камня на туристический автобус во Вьетнаме. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков.

Трагедия произошла 8 декабря в районе перевала Дай Нинь в провинции Ламдонг. «На туристический автобус с 11 пассажирами упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники», — рассказал консул.

Уточняется, что жертвой оказалась соотечественница 1968 года рождения. Двое других российских туристов получили травмы различной степени тяжести. Оба путешественника были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии, добавил Садыков. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что туристический автобус с россиянами более чем на сутки застрял на окруженном водой мосту во Вьетнаме — вокруг были размыты дороги. Среди пассажиров оказались дети до 14 лет и несколько людей с диабетом.

