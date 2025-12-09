Турист задолжал роскошному отелю 1,5 миллиона рублей и сбежал

Туриста арестовали и обвинили в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей в Испании

Отдыхавшего в роскошном отеле Испании туриста арестовали и обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Пальма на Майорке. Британский турист остановился в гостинице «Санта-Понсе», где проживал в течение месяца. За услуги мужчина задолжал 17 тысяч евро (1,5 миллиона рублей), но сбежал, не оплатив счет.

Подозреваемого задержали в другом отеле той же сети после того, как он вновь попытался заселиться для нелегального отдыха. Британца доставили в суд, а после слушания дела отпустили под залог. На данный момент расследование продолжается. Полиция подозревает, что мошенник мог пользоваться услугами других отелей на острове.

