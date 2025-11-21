Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 21 ноября 2025Путешествия

Женщина прикинулась богатой клиенткой и ограбила три пятизвездочных отеля

Женщина обманула три пятизвездочных отеля в Испании на полмиллиона рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Juan Medina / Reuters

Три пятизвездочных отеля в Европе лишились более полумиллиона рублей от действий мошенницы, которая прикинулась богатой клиенткой. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Инцидент произошел в Пальме, Испания. Полиция задержала женщину, которая завоевывала доверие сотрудников престижных гостиниц с помощью дорогой одежды и особой «манеры речи». Создав положительное впечатление, авантюристка заселялась в отели, а оплату совершала через банковские переводы, жалуясь на проблемы с картой. При этом транзакции постоялица оформляла через отложенный платеж, поэтому деньги так и не поступали на счет гостиниц.

Материалы по теме:
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля 2021
«Спокойной ночи, Золушка!» Как проститутки опаивают мужчин-туристов ради наживы и заставляют их слизывать наркотики с груди?
«Спокойной ночи, Золушка!» Как проститутки опаивают мужчин-туристов ради наживы и заставляют их слизывать наркотики с груди?
28 октября 2025

Сотрудники одного из заведений решили оставить вещи клиентки до тех пор, пока не придет перевод. Она пригрозила им расправой от агрессивного бойфренда, но не смогла вернуть имущество. После ее ареста офицеры выяснили, что женщина пользовалась мошеннической схемой 20 дней. Она ограбила отели на 5,2 тысячи евро (471,4 тысячи рублей) и еще несколько заведений, в том числе магазин аксессуаров для домашних питомцев. Общая сумма ущерба составила 6,5 тысячи евро (589 тысяч рублей).

Полицейские узнали, что задержанная ранее отбывала срок за аналогичные преступления и недавно вышла из тюрьмы. В рамках предыдущего наказания суд запрещал ей приближаться к любым заведениям, кроме продуктовых магазинов, ближе чем на 100 метров.

Ранее российский таксист обманул иностранца на 27 тысяч рублей по дороге из аэропорта. Пассажир сначала отказался платить такие деньги, но в ответ таксист начал угрожать ему, что развернется и отвезет его обратно в аэропорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал очень мощные санкции против России

    В Турции заявили о «новой операции» по ставочному скандалу

    В России назвали условия победы в войне дронов

    Расправившийся с семьей российского бизнесмена узнал свою судьбу

    Семейная пара попала под удар ВСУ в российском регионе

    Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

    Подросток перерезал горло туристу у мемориала Холокосту в Европе

    Жених ростом 190 сантиметров нашел невесту на полметра ниже и поставил ее на табуретку

    На Украине получили повреждения все крупные ТЭС и ГЭС

    Трамп поставил срок Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости