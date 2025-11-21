Женщина прикинулась богатой клиенткой и ограбила три пятизвездочных отеля

Женщина обманула три пятизвездочных отеля в Испании на полмиллиона рублей

Три пятизвездочных отеля в Европе лишились более полумиллиона рублей от действий мошенницы, которая прикинулась богатой клиенткой. Об этом сообщило издание Cronica Balear.

Инцидент произошел в Пальме, Испания. Полиция задержала женщину, которая завоевывала доверие сотрудников престижных гостиниц с помощью дорогой одежды и особой «манеры речи». Создав положительное впечатление, авантюристка заселялась в отели, а оплату совершала через банковские переводы, жалуясь на проблемы с картой. При этом транзакции постоялица оформляла через отложенный платеж, поэтому деньги так и не поступали на счет гостиниц.

Сотрудники одного из заведений решили оставить вещи клиентки до тех пор, пока не придет перевод. Она пригрозила им расправой от агрессивного бойфренда, но не смогла вернуть имущество. После ее ареста офицеры выяснили, что женщина пользовалась мошеннической схемой 20 дней. Она ограбила отели на 5,2 тысячи евро (471,4 тысячи рублей) и еще несколько заведений, в том числе магазин аксессуаров для домашних питомцев. Общая сумма ущерба составила 6,5 тысячи евро (589 тысяч рублей).

Полицейские узнали, что задержанная ранее отбывала срок за аналогичные преступления и недавно вышла из тюрьмы. В рамках предыдущего наказания суд запрещал ей приближаться к любым заведениям, кроме продуктовых магазинов, ближе чем на 100 метров.

