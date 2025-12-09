Реклама

Наука и техника
15:51, 9 декабря 2025Наука и техника

Украинские «Оплоты-Т» впервые применили в бою

ВС Тайланда впервые применили танки «Оплот-Т» в бою
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Вооруженные силы (ВС) Таиланда впервые применили в бою танки «Оплот-Т» украинского производства. На соответствующую видеозапись обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, сделанных разведывательным дроном, видны «Оплоты» с антидроновыми козырьками, которые ведут огонь. Машины используют для стрельбы по зданию в ходе возобновившихся боевых действий между Таиландом и Камбоджей.

БМ «Оплот» — это модернизированная версия советского Т-80УД. Машина получила динамическую защиту «Дуплет», дизельный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил и комплекс оптико-электронного противодействия. Для Таиланда изготовили 49 танков «Оплот-Т», которые дополнительно оснастили кондиционером и вспомогательной силовой установкой.

В октябре в сети появилось видео, демонстрирующее движение колонны 3-й танковой бригады Вооруженных сил Республики Корея, которая вооружена российскими танками Т-80У. Всего Сеул получил 80 танков Т-80У и Т-80УК.

