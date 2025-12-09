Умер итальянский певец Сандро Джакоббе

Итальянский певец и актер Сандро Джакоббе ушел из жизни в возрасте 75 лет

Известный итальянский певец Сандро Джакоббе ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом пишет местное издание Il Sole 24 Ore.

По информации источника, артист умер 5 декабря. Сообщения о кончине Джакоббе подтвердили его родные. Известно, что сердце музыканта перестало биться, когда он находился дома. Последние несколько лет Сандро боролся с онкологическим заболеванием.

Помимо карьеры на сцене, Джакоббе также снимался в кино и телешоу, выпускал к ним саундтреки. Его композиции преимущественно были написаны в жанре романтических баллад.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Сергей Десницкий ушел из жизни в возрасте 84 лет. Актер прославился благодаря ярким ролям во МХАТе, где сыграл около 100 персонажей.