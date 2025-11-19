Умер заслуженный артист России Сергей Десницкий

Ушел из жизни 84-летний заслуженный артист России Сергей Десницкий

Заслуженный артист России Сергей Десницкий ушел из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Московского художественного театра имени Чехова.

«Не стало заслуженного артиста России Сергея Глебовича Десницкого. Московский художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье артиста, его друзьям, коллегам, всем, кто его любил», — говорится в сообщении.

По информации источника, дату и место прощания с артистом объявят дополнительно. Десницкий прославился благодаря ярким ролям во МХАТе, где сыграл около 100 персонажей. Среди самых запоминающихся работ были герои Чехова в спектаклях Бориса Ливанова и Олега Ефремова.

