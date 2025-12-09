Реклама

06:24, 9 декабря 2025Бывший СССР

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

Юлия Мискевич
Уничтожение пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что ликвидация произошла ударом четырех фугасных боеголовок ФАБ-500 с УМПК в поселке городского типа Вильча.

До этого работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в Гуляйполе Запорожской области сняли на видео.

До этого было опубликовано видео мощнейшего удара РСЗО «Ураган» 1-й танковой армии по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар произошел на Купянском направлении в ночное время.

