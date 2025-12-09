Telegraph: Успехи на фронте помогут России заключить мир на своих услових

Российские военные активно продвигается на фронте. Это фактор должен сыграть важную роль на переговорах с США, написало издание The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что одна из проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с растяжением сил вдоль всей линии фронта. При этом российские успехи станут козырем для Москвы в урегулировании конфликта.

«Эти успехи наверняка помогут внушить [президенту США Дональду] Трампу, что мир должен быть заключен на условиях России и что дальнейшая военная и иная помощь Киеву — лишь пустая трата времени и средств», — отмечается в статье.

Ранее Трамп снова высказался об отказе США тратить деньги на Украину. «Мы не тратим деньги, мы тратим время по гуманитарным основаниям. Я им [Киеву] ничего не дал», — сказал он.

