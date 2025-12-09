Реклама

11:03, 9 декабря 2025

В Египте опровергли повышение стоимости визы

Минтуризма Египта: Решение о повышении стоимости визы не принималось
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Власти Египта опровергли сообщения о повышении стоимости въездной визы — известно, что такое решение не принималось. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице Министерства туризма и древностей Египта в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ведомство назвало распространяемую СМИ информацию необоснованной. В министерстве напомнили, что в законе № 175, о котором шла речь в новостях, всего лишь устанавливается верхний предел повышения стоимости визы (на 20 долларов или 1,5 тысячи рублей), если в будущем будет принято такое решение. Таким образом, в настоящий момент однократная виза в арабскую страну все так же стоит 25 долларов (2000 рублей).

Ранее сообщалось, что визовый сбор в Египте поднимут с 25 долларов (2000 рублей) до 45 долларов (3,6 тысячи рублей) после Нового года.

