В Госдуме призвали строже наказывать чиновников за хамство в адрес граждан

Депутат Нилов призвал строже наказывать чиновников за хамство в адрес граждан

Чиновников необходимо строже наказывать за хамство в адрес граждан. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, чьи слова приводит «Абзац» в Telegram.

Он пояснил, что на данный момент привлечь чиновников к ответственности за оскорбления непросто, так как требуется сложная и дорогая экспертиза.

«Граждане — наши работодатели, это надо понимать. Сегодня и так высокий уровень напряженности, уровень тревожности, поэтому не надо раздражать и злить наших граждан», — сказал парламентарий.

Нилов также призвал уставших представителей власти уступить место молодежи.

Ранее в Госдуму внесли проект о повышении штрафов за хамство чиновников. Согласно инициативе, размер взыскания предлагается увеличить в полтора раза, установив его на уровне от 75 тысяч до 100 тысяч рублей. Помимо хамства, в России предложили увеличить штрафы для чиновников за игнорирование обращений граждан.