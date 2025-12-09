В Харьковской области рыбаки помахали российскому дрону

В Харьковской области российский дрон снял помахавших ему рыбаков

В Харьковской области российский дрон в поисках военных целей наткнулся на двух рыбаков в Печенежском водохранилище. Те, завидев летательный аппарат, начали ему махать, чтобы показать, что они — гражданские. Кадры с камеры беспилотника публикует Telegram-канал «Старше Эдды».

Рыбаки плыли на лодке по водоему, когда их обнаружил беспилотник. Оператор начал приближать дрон к лодке и в последний момент заметил, что в ней не военные, а гражданские, «к тому же отчаянно машущие руками». Тогда российский военный принял решение увести летательный аппарат с боевого курса.

Как указывает «Старше Эдды», эта ситуация еще раз доказывает, что российские военные не наносят ударов по мирным жителям.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины под Купянском ударили по двум мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и размахивали белым флагом.