В Китае определился новый лидер по производству бензиновых двигателей

CICEIA: Рейтинг компаний-производителей ДВС в Китае возглавила Chery

Автомобильная группа Chery стала новым лидером рейтинга производителей двигателей внутреннего сгорания, который определился по итогам десяти месяцев этого года. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили».

С января по октябрь 2025 года в Китае было выпущено, продано и отправлено на экспорт 17,69 миллиона бензиновых силовых агрегатов, что на 11,4 процента больше в сравнении с прошлогодними результатами. Такие данные представила Китайская ассоциация производителей двигателей внутреннего сгорания (CICEIA).

Причинами положительной динамики аналитики называют рост спроса на гибридные автомобили и активные поставки моторов за рубеж. Но автомобили с ДВС все меньше интересуют китайских покупателей. Тем не менее концерну Chery удалось возглавить рейтинг компаний-производителей. За отчетный период он реализовал более 2,6 миллиона своих двигателей Acteco. На долю Chery пришлось 14,8 процента всего рынка. По экспертным оценкам, от 400 до 500 тысяч единиц из этого объема были поставлены другим компаниям или экспортированы.

Второе место занял BYD с результатом в 1,78 миллиона двигателей, которому принадлежит 10 процентов рынка. Несмотря на отказ от выпуска автомобилей с ДВС еще в 2022 году, компания остается одним из крупнейших производителей благодаря высокому спросу на свои гибридные модели.

На третьей строчке рейтинга — Geely, которая продала 1,7 миллиона моторов, разработанных и произведенных в основном ее дочерней структурой Horse Powertrain. Эти двигатели устанавливаются на автомобили марок Geely, Geely Galaxy, Lynk & Co и Zeekr.

Вслед за лидерами расположились совместное предприятие FAW Volkswagen (1,26 миллиона двигателей) и компания Changan (1,06 миллиона моторов). В десятку также попали подразделение Great Wall Motors — Hycet, а также компании Sokon, SGMW, GAC Toyota и SAIC Zhengzhou. Доля рынка этих марок не превышает 5 процентов в каждом случае.

Ранее стало известно, что по итогам ноября продажи автомобилей в Китае упали на 8,5 процента в годовом выражении, до 2,24 миллиона единиц, что стало максимальным снижением за последние девять месяцев. Ноябрьский провал обеспечили машины с бензиновым двигателем — их результат оказался на 22 процента ниже, чем в тот же месяц годом ранее.