Продажи автомобилей в Китае рухнули

Reuters: Продажи автомобилей в Китае в ноябре упали на максимальные 8,5 процента

По итогам ноября продажи автомобилей в Китае упали на 8,5 процента в годовом выражении, до 2,24 миллиона единиц, что стало максимальным снижением за последние девять месяцев. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM) пишет Reuters.

В октябре снижение составляло только 0,8 процента. По итогам всего года в CAAM ожидают роста на пять процентов, однако аналитики банка CMBI предполагают, что в 2026-м добиться заметного повышения продаж не получится, рынок останется на текущих уровнях.

Ноябрьский провал обеспечили машины с бензиновым двигателем — их результат оказался на 22 процента ниже, чем в тот же месяц годом ранее. Вместе с тем электромобили и машины с гибридным двигателем прибавили в продажах 4,2 процента.

Ухудшение ожиданий на следующий год связано со снижением многих государственных субсидий при покупке электромобилей, хотя частично этот фактор могут компенсировать скидки производителей.

Ранее Bloomberg выяснил, что власти Китая начали требовать от производителей электромобилей получения экспортных лицензий, что сократит их возможности для демпинга ради захвата зарубежных рынков. Документы начнут выдавать после тщательной проверки качества, а именно на нем местные компании предпочитали существенно экономить в последние годы.

Глава Ассоциации легковых автомобилей Китая Цуй Дуншу выразил надежду, что нововведение очистит рынок от недобросовестных игроков и поспособствует улучшению представлений о надежности китайского автопрома.

