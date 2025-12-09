Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 9 декабря 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о контактах с США после встречи в Москве

Песков: Россия контактирует с США постоянно, но ждет итогов обсуждения с Киевом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва контактирует с Вашингтоном постоянно, но Россия ждет итогов обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине с Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Они постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению», — ответил он на вопрос о контактах с американской стороной после встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам пресс-секретаря российского лидера, обсуждение уже ведется с Киевом, а Москва ждет их результатов. Он уточнил, что обсуждения продолжаются на уровне имеющихся контактов.

Ранее Песков заявил, что результаты американо-украинских мирных переговоров не доводились до российской стороны. Он отметил, что контакты между США и Россией на мирном треке по-прежнему проходят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Партнеры России по БРИКС стали закупать больше нефти у ОАЭ

    Трамп назвал страны Европы разлагающимися

    В российском регионе увидели снежные рулоны

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok