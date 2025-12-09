В Кремле ответили на вопрос о контактах с США после встречи в Москве

Песков: Россия контактирует с США постоянно, но ждет итогов обсуждения с Киевом

Москва контактирует с Вашингтоном постоянно, но Россия ждет итогов обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине с Киевом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Они постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению», — ответил он на вопрос о контактах с американской стороной после встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам пресс-секретаря российского лидера, обсуждение уже ведется с Киевом, а Москва ждет их результатов. Он уточнил, что обсуждения продолжаются на уровне имеющихся контактов.

Ранее Песков заявил, что результаты американо-украинских мирных переговоров не доводились до российской стороны. Он отметил, что контакты между США и Россией на мирном треке по-прежнему проходят.