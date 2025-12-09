В МИД назвали одно условие продолжения переговоров с Украиной

Мирошник: Россия готова продолжать диалог с Украиной в Стамбульском формате

Россия готова продолжать диалог с Украиной в Стамбульском формате, «если под этим будет соответствующая основа». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью газете «Известия».

«Сегодня Россия сделала свой шаг. Россия вынесла свое предложение, сформулировала проект меморандума (...) Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», — заявил представитель ведомства.

Дипломат отметил, что с июля Москва была готова продолжать работу по меморандуму, предложенным ею же.

Ранее бывший помощника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон. По его словам, он обернулся провалом для Киева и направлен на затягивание конфликта.