Визит Зеленского в Лондон назвали полным провалом

Соскин назвал визит Зеленского в Лондон способом подорвать мирный план США

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Его слова приводит РИА Новости.

Соскин назвал визит Зеленского в Лондон полным провалом и способом подорвать мирный план США по урегулированию конфликта.

«Ну согласовали общую позицию по отношению к важности гарантий безопасности, ну пообщались про дальнейшую поддержку Украины. А дальше что?» — возмутился он.

Политолог подчеркнул, что европейские партнеры Киева не смогут успокоиться в своем желании затянуть конфликт и лишить нормальной жизни еще больше жителей Украины.

Ранее Зеленский раскрыл подробности встречи с лидерами стран Запада. Он подчеркнул, что отдельно обсуждался вопрос оборонной поддержки Киева.