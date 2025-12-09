Реклама

В ОДКБ рассказали о военных поставках в одну страну

Семериков: Таджикистан получит военную технику от стран ОДКБ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Таджикистан в ближайшее время получит военную технику из стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Валерий Семериков, передает «Sputnik».

По его словам, с объемом поставок военной техники уже определились, в данный момент происходит решение вопроса об источниках финансирования.

В этом году, как отметил Семериков, государства уже должны начать заключать контракты на поставку техники.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана опровергло сообщения агентства Reuters о переговорах с ОДКБ о совместной с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России охране границы постсоветской страны с Афганистаном после трагедии с пятью гражданами Китая.

