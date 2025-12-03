Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 3 декабря 2025Бывший СССР

Таджикистан отверг совместное с Россией патрулирование границы

МИД Таджикистана опроверг сообщения Reuters о совместной с РФ охране границы
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана опровергло сообщения агентства Reuters о переговорах с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о совместной с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России охране границы постсоветской страны с Афганистаном после трагедии с пятью гражданами Китая. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Министерство подчеркивает, что данная публикация не соответствует действительности, и распространение подобной ложной информации вводит в заблуждение международную аудиторию», — уточнили в МИД Таджикистана.

Reuters со ссылкой на «источник из Совета безопасности Таджикистана» писало, что Душанбе якобы попросил Москву развернуть войска на границе. Поводом, по информации авторов материала, стала кончина пяти китайцев на границе Таджикистана и Афганистана. Однако позже Reuters удалило материал, сославшись на то, что в статье было недостаточно доказательной базы.

В октябре председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что в ближайшее время на границе республики с Таджикистаном может исчезнуть пограничники. По его словам, необходимость в них отпала после заключения договора между двумя странами о делимитации границы, которая стала поводом для нескольких вооруженных столкновений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров задал Путину один вопрос после слов о войне с Европой

    В Швейцарии высказались о допуске российских лыжников на Кубок мира

    В российском городе появилась новогодняя елка из старых уличных светильников

    Телеведущая упала в обморок в прямом эфире

    Стало известно о нехватке полумиллиона специалистов в Москве

    Тройные смартфоны Samsung и Huawei сравнили

    Росстат рассказал об ускорении роста зарплат в России

    В Госдуме порассуждали об одной теории заговора

    Бельгия отреагировала на решение ЕК по российским активам

    Жена Гарика Харламова снялась в купальнике на пляже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok