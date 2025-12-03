Таджикистан отверг совместное с Россией патрулирование границы

МИД Таджикистана опроверг сообщения Reuters о совместной с РФ охране границы

Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана опровергло сообщения агентства Reuters о переговорах с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о совместной с военнослужащими Вооруженных сил (ВС) России охране границы постсоветской страны с Афганистаном после трагедии с пятью гражданами Китая. Сообщение об этом ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Министерство подчеркивает, что данная публикация не соответствует действительности, и распространение подобной ложной информации вводит в заблуждение международную аудиторию», — уточнили в МИД Таджикистана.

Reuters со ссылкой на «источник из Совета безопасности Таджикистана» писало, что Душанбе якобы попросил Москву развернуть войска на границе. Поводом, по информации авторов материала, стала кончина пяти китайцев на границе Таджикистана и Афганистана. Однако позже Reuters удалило материал, сославшись на то, что в статье было недостаточно доказательной базы.

В октябре председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что в ближайшее время на границе республики с Таджикистаном может исчезнуть пограничники. По его словам, необходимость в них отпала после заключения договора между двумя странами о делимитации границы, которая стала поводом для нескольких вооруженных столкновений.