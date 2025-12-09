Реклама

15:43, 9 декабря 2025

В Раде рассказали о разозливших США маневрах Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: Визит Зеленского в Европу разозлил США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Европу разозлил США. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«В Соединенных Штатах его маневры уже воспринимают как очередной акт вандализма против их собственной работы, против тех усилий, которые они вкладывают в Украину», — рассказал он.

По словам Дмитрука, Зеленский довел страну до катастрофы и пытается найти себе убежище. Он также назвал украинского лидера «пройденным этапом».

8 декабря президент Украины встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Одной из тем переговоров стала оборонная поддержка Киева.

