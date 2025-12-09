В Раде заявили о превращении Украины в горячую картошку

Нардеп Дубинский: Украина теряет субъектность и превращается в горячую картошку

Украина на фоне разногласий стран Европы о сценарии окончания конфликта теряет субъектность и превращается для западных стран в горячую картошку. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Украина превращается для европейцев в горячую картошку, которую они усиленно перекидывают друг другу, ожидая, кто первый сморгнет», — заявил нардеп.

Он добавил, что на это указывает растерянное лицо президента Украины Владимира Зеленского на совместной фотографии с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Парламентарий выразил мнение, что европейские страны не могут принять решение, стоит ли идти на конфронтацию с США ради продолжения конфликта Киева с Москвой.

Ранее Дубинский заявлял, что Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. 28 ноября Ермак подал в отставку, предположительно, из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего на Украине в начале ноября.