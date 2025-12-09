Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 9 декабря 2025Бывший СССР

В Раде заявили о превращении Украины в горячую картошку

Нардеп Дубинский: Украина теряет субъектность и превращается в горячую картошку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Александр Дубинский

Александр Дубинский . Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина на фоне разногласий стран Европы о сценарии окончания конфликта теряет субъектность и превращается для западных стран в горячую картошку. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Украина превращается для европейцев в горячую картошку, которую они усиленно перекидывают друг другу, ожидая, кто первый сморгнет», — заявил нардеп.

Он добавил, что на это указывает растерянное лицо президента Украины Владимира Зеленского на совместной фотографии с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Парламентарий выразил мнение, что европейские страны не могут принять решение, стоит ли идти на конфронтацию с США ради продолжения конфликта Киева с Москвой.

Ранее Дубинский заявлял, что Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. 28 ноября Ермак подал в отставку, предположительно, из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего на Украине в начале ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Почти 180 елочных базаров откроется в Подмосковье в преддверии Нового года

    Госдума рекомендовала сохранить запрет сплошных рубок на Байкале

    Зеленский заявил о готовности передать США предложения Украины по урегулированию конфликта

    Способность Европы оказать экономическое давление на Китай оценили

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok