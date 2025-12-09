Реклама

Экономика
18:23, 9 декабря 2025Экономика

В России анонсировали кроссовер для путешествий с животными

Jaecoo: В России появится кроссовер J6
Светлана Ходос

Фото: пресс-служба Jaecoo

В ближайшее время китайская марка Jaecoo расширит свой модельный ряд на российском рынке за счет нового кроссовера J6. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе бренда, модель получит передовое оснащение и ряд опций, которые повышают комфорт во время поездок с домашними животными.

В движение новинку будет приводить 1,5-литровый турбомотор, работающий в связке с вариатором и полным приводом.

Размеры автомобиля составляют 4509 миллиметров в длину, 1860 миллиметров в ширину и 1650 миллиметров в высоту, расстояние между осями равно 2620 миллиметров. Объем багажного отделения при сложенных сиденьях достигает 1180 литров.

Фото: пресс-служба Jaecoo

Оснащение кроссовера включает 19 современных водительских ассистентов, в том числе камеры панорамного обзора, систему помощи при повороте, адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках, мониторинг слепых зон.

Новый Jaecoo J6 способен преодолевать броды глубиной до 600 миллиметров, а углы въезда и съезда составляют 20 и 30 градусов соответственно. Одной из особенностей новинки станет забота о домашних животных. Сиденья машины покрыты гипоаллергенным материалом, устойчивым к износу от когтей, также производитель предусмотрел линейку аксессуаров для питомцев и особый режим климат-контроля.

Ранее концерн Chery ответил на слухи относительно возможного ухода марки, а также суббрендов Omoda, Jaecoo, Exeed и Jetour с российского рынка.

