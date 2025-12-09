Реклама

Россия
15:33, 9 декабря 2025Россия

В России объяснили приказ Путина о призыве на военные сборы

Обозреватель Баранец: Привлеченных к военным сборам не отправят в зону СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне, привлеченные к прохождению военных сборов, не будут отправляться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя приказ президента России Владимира Путина о призыве находящихся в запасе на военные сборы, передает «Царьград».

«Никакой паники… Ни в коей мере не будут отправляться в зону боевых действий. Да, такой указ Путин издает ежегодно», — сказал Баранец.

Он напомнил, что ранее был одобрен закон, позволяющий задействовать резервистов для защиты объектов инфраструктуры, в том числе энергетической. По мнению эксперта, их и вышеуказанных призывников объединят в команды, оснастят техникой и отправят на боевое дежурство вокруг нефтеперерабатывающих заводов, гидроэлектростанций, предприятий военно-промышленного комплекса и железных дорог.

Рассуждая о количестве граждан, находящихся в резерве, Баранец заметил, что на эти сведения наложен гриф «секретно». «В данном случае я могу сказать, взять ответственность на себя. Дело касается нескольких десятков тысяч запасников», — заключил обозреватель.

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в понедельник, 8 декабря. Согласно документу, в 2026 году призывать запасников будут для прохождения сборов в Вооруженных силах России, войсках Нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, а также в органах государственной охраны и органах ФСБ.

