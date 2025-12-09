Реклама

Россия
00:20, 9 декабря 2025Россия

В России обвинили Европу в «торпедировании» мирных усилий по Украине

Полянский: Европа «торпедирует» мирные усилия России и США по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Европе пытаются сорвать все мирные усилия России и США по Украине, потому что не хотят допустить «краха своего проекта "антироссия"». С таким мнением выступил зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, его цитирует РИА Новости.

«Его [президента Украины Владимира Зеленского] европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта "антироссия", заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого "духа Анкориджа"», — заявил чиновник.

Кроме того, не хочет урегулирования и сам Зеленский, считает Полянский. По его словам, политик всеми силами пытается сохранить свою власть и деньги, «наворованные за эти годы у своего народа». Ради достижения своей цели украинский лидер готов нарушать базовые права человека и при необходимости превратить украинцев в пушечное мясо, добавил он.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский встречается с европейскими лидерами только с одной целью — сорвать мирный план США по Украине.

