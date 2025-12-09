Реклама

Россия
21:28, 9 декабря 2025Россия

В России пригласили Трампа приехать в Крым

Депутат Ивлев пригласил Трампа приехать в Крым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Леонид Ивлев пригласил президента США Дональда Трампа приехать в Крым и лично убедиться в красоте полуострова, передает ТАСС.

«Трамп и раньше неоднократно заявлял о невозможности возвращения Крыма Украине, а сегодня еще раз это подтвердил. Такие оценки вполне позволяют крымчанам пригласить президента США провести полноценный отдых на Южном берегу Крыма», — сказал парламентарий.

Он позвал политика посмотреть пляжи Судака и Ялты, Алупкинский и Ливадийский дворцы, пообщаться с местным населением, чтобы еще раз убедиться в собственной правоте.

Ранее Трамп выразил свое мнение о Крыме. «И каждый раз, глядя на карту, я думал: "О, какой же этот Крым красивый. Ух ты!" Он с четырех сторон окружен океаном», — отметил глава Белого дома.

