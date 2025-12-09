Реклама

11:51, 9 декабря 2025Силовые структуры

В России утратила силу Европейская конвенция по правам человека

Верховный суд РФ признал Европейскую конвенцию о правах человека утратившей силу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России признал утратившим силу постановление о применении российскими судами Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда по итогам пленума высшей судебной инстанции страны под председательством Игоря Краснова.

Речь идет о постановлении № 21 от 27 июня 2013 года «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней». ВС также исключил упоминания о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) из своих нормативных актов, уточняет «Коммерсантъ».

Отныне российские суды вместо ссылок на европейские документы должны указывать нормы законодательства РФ, Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого в 1966 году. В нем прописано, что каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство в суде, на свободное выражение своего мнения, право на свободу мысли. Также подчеркивается, что никто не должен подвергаться пыткам.

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия первого заместителя председателя Верховного суда России Петра Серкова.

