В России утратила силу Европейская конвенция по правам человека

Верховный суд РФ признал Европейскую конвенцию о правах человека утратившей силу

Верховный суд (ВС) России признал утратившим силу постановление о применении российскими судами Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда по итогам пленума высшей судебной инстанции страны под председательством Игоря Краснова.

Речь идет о постановлении № 21 от 27 июня 2013 года «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней». ВС также исключил упоминания о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) из своих нормативных актов, уточняет «Коммерсантъ».

Отныне российские суды вместо ссылок на европейские документы должны указывать нормы законодательства РФ, Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого в 1966 году. В нем прописано, что каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство в суде, на свободное выражение своего мнения, право на свободу мысли. Также подчеркивается, что никто не должен подвергаться пыткам.

