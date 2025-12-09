Реклама

15:38, 9 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о зашедших в тупик переговорах

Депутат Новиков: Позиция Киева связана с необходимостью получить большие деньги
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Переговорный процесс предполагает не только заявление позиций, но и обозначение хотя бы теоретической готовности выходить на некие компромиссные решения, поэтому сейчас этот процесс в тупике, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Свое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров по урегулированию конфликта. В частности, политик сообщил, что компромисс по территориальному вопросу все еще не найден.

Депутат отметил, что заявления президента Владимира Зеленского не позволяют России решить задачи специальной военной операции, которые связаны с обеспечением коллективной безопасности в Европе и достижением задач демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, такая позиция означает выбивание почвы из-под ног любых возможных переговорных процессов.

«Скоро мы узнаем, является ли позиция Киева такой непоколебимой. И речь идет о том, что переговоры по выделению больших траншей, обещанных Евросоюзом, находятся в решающей стадии. После того, как эти деньги будут переданы Зеленскому, он будет оглядываться уже не только на позицию Европы, но и на позицию Вашингтона, которая все-таки подталкивает к договоренностям. Пока, видимо, люди, сидящие в Киеве, решают вот эту краткосрочную задачу, связанную с необходимостью получить большие деньги», — сказал Новиков.

Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров мирный план США удалось сократить с 28 пунктов до 20. По его словам, были убраны противоречивые для Украины положения.

