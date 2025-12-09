Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 9 декабря 2025МирЭксклюзив

В словах Трампа о Зеленском заметили «черную метку»

Политолог Дудаков заявил о черной метке Трампа для Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о том, что на Украине давно не было выборов — «черная метка» для украинского лидера Владимира Зеленского, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Слова Трампа — это "черная метка" для Зеленского. Ясно, что его американцы рассматривают как недоговороспособного и будут, скорее всего, пытаться каким-то образом поменять. Если смогут заставить Киев каким-то образом провести выборы, я думаю, что будет оказываться колоссальное давление на офис Зеленского для того, чтобы он сам на второй срок не пошел», — сказал Дудаков, добавив, что США будет искать более договороспособную фигуру.

Конфликт Киева и Вашингтона будет усугубляться в ближайшее время, так как Зеленский не хочет отходить от власти, считает политолог.

Ранее Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Украине пора провести президентские выборы, так как у жителей страны должен быть такой выбор. «Прошло много времени. Все не слишком хорошо. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — говорил американский лидер.

Трамп допустил, что по итогам голосования победу может одержать и действующий президент Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Путин наградил испытавшего гиперзвуковой «Кинжал» летчика

    Путин рассмотрит списки на помилование

    Россиянин впал в кому во время отпуска в Турции и не выжил

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok