В США заявили о наличии у России козырей по Украине

Экс-аналитик Джонсон: У России есть все козыри в конфликте на Украине

У России есть все козыри в конфликте на Украине. С таким утверждением выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«У России на руках все козыри, и не важно, что сделает Европа. Пусть хоть начнет ядерную войну, и даже здесь она опростоволосится», — сказал эксперт.

Джонсон подчеркнул, что сейчас невозможно ничего сделать, чтобы изменить эту ситуацию.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Россия в случае потенциального начала ядерного конфликта будет в более выгодном положении, чем Запад. Это связано с тем, что Москва располагает более эффективной системой противоракетной обороны и наступательными системами, которые невозможно перехватить.