Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 9 декабря 2025Мир

В США заявили о наличии у России козырей по Украине

Экс-аналитик Джонсон: У России есть все козыри в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У России есть все козыри в конфликте на Украине. С таким утверждением выступил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«У России на руках все козыри, и не важно, что сделает Европа. Пусть хоть начнет ядерную войну, и даже здесь она опростоволосится», — сказал эксперт.

Джонсон подчеркнул, что сейчас невозможно ничего сделать, чтобы изменить эту ситуацию.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Россия в случае потенциального начала ядерного конфликта будет в более выгодном положении, чем Запад. Это связано с тем, что Москва располагает более эффективной системой противоракетной обороны и наступательными системами, которые невозможно перехватить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Партнеры России по БРИКС стали закупать больше нефти у ОАЭ

    Трамп назвал страны Европы разлагающимися

    В российском регионе увидели снежные рулоны

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok