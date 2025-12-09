Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 9 декабря 2025Мир

Вашингтону дали совет по украинскому конфликту

Кошкович: Простым решением для США является объявление полного нейтралитета
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Простым решением для США является нормализация отношений с Россией и объявление полного нейтралитета. Такой совет Вашингтону по украинскому конфликту дал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на странице в соцсети X.

«Простым решением для Вашингтона является нормализация двусторонних отношений с Москвой, объявление полного нейтралитета, отказ от продажи оружия воюющим сторонам и полный отказ от обмена разведданными с кем-либо», — заявил он.

Ранее Кошкович заявил, что Зеленский пытается сорвать мирное соглашение с Россией, чтобы выиграть время. По его мнению, украинский лидер хочет затянуть мирный процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе США и американские ястребы смогут «каким-то образом саботировать» усилия Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Власти уточнили место крушения самого большого в мире турбовинтового самолета под Иваново

    Гоблин высказался о деле Долиной

    Вашингтону дали совет по украинскому конфликту

    Казахстан обсудили с Украиной повреждения КТК дронами ВСУ

    Россия выкупила почти все грузинские яблоки

    Обвиняемый в госизмене российский криптовалютчик узнал свой приговор

    Избитая участница СВО добилась возбуждения уголовного дела

    Туры на Новый год подорожали для россиян в полтора раза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok