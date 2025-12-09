Реклама

Культура
15:43, 9 декабря 2025Культура

Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о его кончине

Вдова актера Дмитрия Красильникова сообщила, что он впал в кому у нее на руках
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Реальные пацаны»

Вдова актера, организатора стендап-концертов и ведущего интеллектуальных игр Дмитрия Красильникова рассказала, что он впал в кому у нее на руках за два дня до ухода из жизни. Ее комментарий приводит 59.ru.

По словам женщины, артисту стало плохо 4 декабря. «Вызвали скорую, он впал в кому у меня на руках. Все дни Дима был в глубокой коме на ИВЛ», — поделилась вдова Красильникова. Она добавила, что надеялась на чудо, поскольку супруг смог пережить первые сутки после инсульта.

Красильников родился в 1980 году. Он занимался организацией стендап-концертов и вел интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» в Перми. Также он исполнил роль Андрея, друга Вики, в российском сериале «Реальные пацаны». Кроме того, Красильников участвовал в шоу «Comedy Баттл». 6 декабря сообщалось, что артиста не стало в возрасте 45 лет.

