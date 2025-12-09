Реклама

Великобритания ответила на критику Трампа

Представитель Стармера отверг критику Трампа из-за бездействия в мирном процессе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Darren Staples / Reuters

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отверг критику президента США Дональда Трампа, обвинившего европейские страны в бездействии в мирном процессе по Украине. Его слова передает Politico.

«Я бы отверг это. Вы видели, сколько стран участвует в дискуссиях "коалиции желающих"», — заявил неназванный представитель британского премьера.

Он добавил, что Британия играет большую роль в санкционном давлении на Россию и лидирует в вопросе принятия мер против так называемого «теневого флота». По словам представителя Стармера, Лондон поддерживает американский мирный план и приветствует усилия Вашингтона по урегулированию конфликта. При этом он выразил мнение, что никто «не желает мира больше, чем президент [Украины Владимир] Зеленский».

Ранее Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

