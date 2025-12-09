Реклама

12:52, 9 декабря 2025Россия

Украина потерпела поражение в воздушном бою против российских ВКС

Минобороны РФ: ВКС России уничтожили Су-27 воздушных сил Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Украинский Су-27

Украинский Су-27. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили журналистам в российском Министерстве обороны.

В Минобороны не привели подробностей воздушного боя, в котором Украина потерпела поражение. Однако по сведениям, опубликованным в официальной газете правительства, — «Российской газете» — украинский Су-27 мог пытаться помешать удару российских летчиков по целям в районе Доброполья.

Утверждается, что истребитель Воздушных сил Украины пытался ударить по российскому Су-34, однако сам был подбит истребителем прикрытия Су-35 с дальнобойной ракетой.

Ранее сообщалось, что с начала СВО Вооруженные силы Украины потеряли более ста тысяч беспилотных летательных аппаратов.

