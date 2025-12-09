Реклама

19:49, 9 декабря 2025Россия

Водителя попавшего в ДТП главы Реутова за год оштрафовали больше 150 раз

Mash: За год водителю главы Реутова Науменко выписали больше 150 штрафов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Яна Королева / Фотобанк Лори

За год водителю главы Реутова Филиппа Науменко выписали более 150 штрафов на сумму почти пять миллионов рублей. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, большинство штрафов выдано за превышение скорости. Остальные взыскания касаются неправильной парковки, выезда за сплошную разметку и других нарушений. При этом задолженностей за автомобилем не числится. Единственный неоплаченный штраф датирован 2 декабря.

Ранее водителя Науменко назвали вероятным виновником ДТП, в результате которого чиновник впал в кому. Предварительно мужчина не рассчитал скорость и столкнулся с КамАЗом.

Авария с участием главы подмосковного Реутова произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. В результате столкновения автомобиля Науменко с грузовиком у чиновника диагностировали переломы груди и височной кости. Санитарная авиация доставила его в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Водители столкнувшихся транспортных средств получили легкие травмы.

