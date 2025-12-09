Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

Николаев: Число пострадавших после атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до 9 человек

Число пострадавших после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Чебоксарах возросло до 9 человек. Об этом сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем получившим травмы в российском городе начали оказывать помощь медики.

Глава Чувашии отметил, что возникшее возгорание в доме удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

«Ситуация находится под полным и непрерывным контролем. Все необходимые силы и средства задействованы, ведутся работы по устранению последствий и обеспечению вашей безопасности», — заверил Николаев.

До этого стало известно, что украинская сторона атаковала жилой дом в Чебоксарах беспилотниками типа «Лютый».

Кроме того, в жилом доме в столице Чувашии выбило окна, оказались разрушены балконы. Повреждения получили и припаркованные неподалеку автомобили.