Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 9 декабря 2025Россия

Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

Николаев: Число пострадавших после атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до 9 человек
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Чебоксарах возросло до 9 человек. Об этом сообщил губернатор Чувашии Олег Николаев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем получившим травмы в российском городе начали оказывать помощь медики.

Глава Чувашии отметил, что возникшее возгорание в доме удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

«Ситуация находится под полным и непрерывным контролем. Все необходимые силы и средства задействованы, ведутся работы по устранению последствий и обеспечению вашей безопасности», — заверил Николаев.

До этого стало известно, что украинская сторона атаковала жилой дом в Чебоксарах беспилотниками типа «Лютый».

Кроме того, в жилом доме в столице Чувашии выбило окна, оказались разрушены балконы. Повреждения получили и припаркованные неподалеку автомобили.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Раскрыта настоящая цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    США передали России обманувшего женщину на сотню миллионов афериста-инвестора

    Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

    Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

    Перевозки на железных дорогах в России рухнули

    Для россиян задумали новый штраф при ДТП

    Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok