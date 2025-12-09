Реклама

08:50, 9 декабря 2025Россия

Раскрыт тип атаковавшего жилой дом в российском городе беспилотника ВСУ

Shot: ВСУ атаковали жилой дом в Чебоксарах беспилотниками типа «Лютый»
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилой дом в Чебоксарах беспилотниками типа «Лютый». Такой тип устройств противника раскрыл Telegram-канал Shot.

Как выяснило издание, один из дронов целенаправленно летел в дом в российском городе.

В результате атаки пострадали четыре человека, среди них есть ребенок. Им начали оказывать помощь медики.

Кроме того, в жилом доме в столице Чувашии выбило окна, оказались разрушены балконы. Повреждения получили и припаркованные неподалеку автомобили.

Об атаке беспилотника на жилой дом в Чебоксарах стало известно утром 9 декабря.

Глава Чувашии Олег Николаев объявил, что в городе экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

