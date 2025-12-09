Названо число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки БПЛА в Чебоксарах

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Чебоксарах. Такое число назвал вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.

Власти российского города заверили, что всем пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.

Вице-премьер Чувашии пояснил, что пункт временного размещения для жильцов поврежденного дома в Чебоксарах развернули на базе одного из общеобразовательных учреждений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником жилой дом на проспекте Ивана Яковлева №6 утром 9 декабря.

В результате случившегося оказались выбиты окна в соседнем доме, получили повреждения припаркованные автомобили. Сейчас район в Чебоксарах, где ударил беспилотник, перекрыли сотрудники полиции.