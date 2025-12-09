Реклама

21:07, 9 декабря 2025Забота о себе

Врач перечислила причины зловонного дыхания по утрам

Стоматолог Ахмед: Плохой запах изо рта по утрам может быть вызван инфекцией
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Стоматолог Софина Ахмед рассказала, почему может появляться неприятный запах изо рта по утрам. Причины зловонного дыхания она перечислила в беседе с Metro.

Во время сна выработка слюны уменьшается, из-за чего бактерии во рту активно размножаются, объяснила Ахмед. По ее словам, именно это и приводит к неприятному запаху изо рта, а также к ощущению горечи.

Если же человек чувствует утром соленый или кровавый привкус во рту, его причиной, скорее всего, является заложенность носа, из-за которой слизь стекает по задней стенке носа во время сна. А кислый или металлический привкус появляется из-за ларингофарингеального рефлюкса — состояния, при котором желудочная кислота и ферменты попадают в горло, уточнила врач.

Чтобы снизить риск неприятного запаха изо рта по утрам, Ахмед порекомендовала выпивать перед сном стакан воды. Кроме того, она посоветовала вечером использовать средство для полоскания рта и стимулировать выделение слюны — для этого можно жевать жевательную резинку без сахара. Наконец, врач призвала использовать скребок для языка и зубную нить.

Ранее стоматолог Шив Пабари рассказал, какой сорт кофе сильнее всего окрашивает зубную эмаль. По его словам, проведенное в Южной Корее исследование показало, что у людей, предпочитающих кофе из зерен робусты, зубы белее, чем у любителей арабики.

