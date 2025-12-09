Врач посоветовала во время чистки зубов совершить одно простое действие для долголетия

Хирург Мела Роббинс Вонда Райт заявила, что если во время чистки зубов регулярно совершать одно простое действие, то можно продлить жизнь. Ее слова передает издание Maxima.

Райт призвала регулярно чистить зубы стоя на одной ноге и назвала умение держать равновесие одним из важнейших аспектов долголетия, подвижности и здоровья в целом. При этом врач посоветовала держать в воздухе поочередно то левую, то правую ногу.

Однако и другие физические упражнения положительно влияют на здоровье, добавила доктор. Так, она порекомендовала заниматься ходьбой, делать отжимания и уделять время силовым тренировкам. Особенно это важно для женщин старше 40 лет, подчеркнула специалистка.

