Всплыли новые подробности сделки по продаже квартиры Долиной

«112»: Долина получила 1 млн рублей аванса при продаже квартиры Лурье

Всплыли новые подробности сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Она получила один миллион рублей в качестве аванса при продаже квартиры Полине Лурье.

По данным канала, Лурье искала квартиру для покупки и просматривала объявления в интернете и нашла понравившееся ей жилье. Риелтор Денис Буров рассказал ей, что эта квартира принадлежит медийному лицу, а внутри повсюду висели портреты знаменитой певицы Долиной. Отмечается, что для Лурье покупка элитной недвижимости выглядела как стандартная процедура. Она встретилась с Долиной и отдала ей задаток, в свою очередь певица написала ей расписку.

Лурье рассказала, что в тот день Долина вела себя спокойно и естественно. Все шло нормально до момента, когда певица должна была освободить квартиру и не сделала этого. Вместо этого Лурье стала получать угрозы от некоего, неизвестного ей «Игоря Андреевича». Мужчина отправлял ей сообщения в Telegram. После этого правоохранители задержали риелтора Бурова. Затем Лурье поехала в квартиру, но не смогла попасть внутрь — ее не пустила охрана. Тогда она вызвала полицию.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников.