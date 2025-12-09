Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 9 декабря 2025Силовые структуры

Всплыли новые подробности сделки по продаже квартиры Долиной

«112»: Долина получила 1 млн рублей аванса при продаже квартиры Лурье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Всплыли новые подробности сделки по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Она получила один миллион рублей в качестве аванса при продаже квартиры Полине Лурье.

По данным канала, Лурье искала квартиру для покупки и просматривала объявления в интернете и нашла понравившееся ей жилье. Риелтор Денис Буров рассказал ей, что эта квартира принадлежит медийному лицу, а внутри повсюду висели портреты знаменитой певицы Долиной. Отмечается, что для Лурье покупка элитной недвижимости выглядела как стандартная процедура. Она встретилась с Долиной и отдала ей задаток, в свою очередь певица написала ей расписку.

Лурье рассказала, что в тот день Долина вела себя спокойно и естественно. Все шло нормально до момента, когда певица должна была освободить квартиру и не сделала этого. Вместо этого Лурье стала получать угрозы от некоего, неизвестного ей «Игоря Андреевича». Мужчина отправлял ей сообщения в Telegram. После этого правоохранители задержали риелтора Бурова. Затем Лурье поехала в квартиру, но не смогла попасть внутрь — ее не пустила охрана. Тогда она вызвала полицию.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Всплыли новые подробности сделки по продаже квартиры Долиной

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Враждовавшие с самой жестокой бандой 90-х бандиты «Шагивалеевские» попали на видео

    Военкор рассказал о пользе для России от живого Зеленского

    Журова оценила требование Украины отстранить российских фигуристов от Олимпиады

    Москвичам назвали время прихода морозов

    В ОДКБ рассказали о военных поставках в одну страну

    Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары

    Назван лучший смартфон года

    Путин и Трамп вошли в пятерку самых влиятельных людей по версии Politico

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok